В СМИ обнародовали информацию о новом Mercedes-Benz A-Class Sedan

На просторах интернета обнародовали первые видеоролики с дорожных тестов нового Mercedes-Benz A-Class в кузове седан. В соответствии с информацией, распространенной западными профильными изданиями, дебют новинки ожидается осенью нынешнего года.

Отмечается, что европейская версия нового Mercedes-Benz A-Class Sedan почти идентична длиннобазной модификации авто, разработанной для Китая. Вероятно, отличия будут в задней части машины, скрытой под камуфляжем.

Согласно инсайдерским данным, подкапотное пространство нового седана Mercedes-Benz A-Class будет занимать 2-литровый агрегат с мощностью в 188 лошадиных сил. Мотор сможет работать в паре с 7-диапазонной АКПП. Не исключается и выход в обозримом будущем и «заряженного» варианта исполнения седана.

Цены на новый Mercedes-Benz A-Class Sedan пока засекречены. Ряд автоэкспертов выражают уверенность, что что новинка выйдет на рынок или в конце 2018 или в начале 2019 года.