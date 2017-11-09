Стало известно название нового электрокара Opel

Новая модель электромобиля от Opel будет представлена в 2020 году. Ему уже дали название eCorsa. Поколение обычного Opel Corsa выпустят уже в 2019 году.

Автомобили eCorsa собираются производить на заводе Opel в Испании. Еще в 2017 году французская компания Groupe PSA выкупила Opel у General Motors. Это позволит сократить сроки и сделать производство более выгодным, увеличив число выпускаемых автомобилей, что существенно увеличит прибыль.

eCorsa разработана на улучшенной платформе e-CMP, на которой собираются построить еще 4 электрокара.

Также Opel заявила, что до 2024 года собираются электрифицировать все варианты своих моделей.

И как заявил руководитель PSA, переход на французскую платформу никак не повлияет на индивидуальность автомобилей Opel.