В РФ представлен юбилейный кроссовер Subaru Forester

Японская автомобилестроительная компания Subaru в честь своего 60-летия подготовила особую модификацию собственного кроссовера Subaru Forester «60th Anniversary». Россиянам такой автомобиль обойдется в 1 969 000 рублей.

Отмечается, что тираж спецверсии Subaru Forester составляет 150 экземпляров. Специальный Subaru Forester обзавелся передним спортивным бампером, 18-дюймовыми литыми колесными дисками, светодиодной оптикой и специальными шильдиками. Салон получил новые кресла, имеющие комбинированную отделку. Также автолюбители смогут воспользоваться алюминиевыми накладками на педали и вышитыми текстильными ковриками.

В моторном отсеке «юбилейного» Subaru Forester разместился 2-литровый агрегат с производительностью в 150 лошадиных сил, приводимый в действие 6-ступенчатой механической трансмиссией и передним приводом.