В Россию приехал обновленный кроссовер Nissan Juke

14 июня текущего года российские автодилеры японской машиностроительной компании Nissan выведут на рынок обновленный небольшой кроссовер Nissan Juke. Россиянам автомобиль обойдется от 1 200 000 рублей.

Следует сказать, что рестайлинговый кроссовер Nissan Juke почти не изменился. Переработке подверглись только такие элементы экстерьера решетка радиатора, противотуманные фары и новые блоки осветителей. Еще изменился рисунок колесных дисков и появились новые цвета окраски кузова.

Салон кроссовера также не перетерпел сильных изменений. В интерьере следует отметить новый мультимедийный центр Bose Personal, которым ранее оснащался популярный японский хэтчбэк Nissan Micra, и отделку в оранжевом и светло-синем оттенках. В моторном отсеке обновленного Nissan Juke разместили 1,6-литровый 117-сильный агрегат.