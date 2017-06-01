Ростовские депутаты предлагают ввести «налог на жадность» для АЗС

В России продолжается борьба с повышением стоимости горючего на заправках. Депутаты Ростовской области выступили с предложением о введении в регионе «налога на жадность» для АЗС, участвующих в подорожании топлива. Для этого уже подготовлен законопроект.

Ростовские депутаты предлагают повышать налоги для тех заправочных станций, которые делают топливо дороже. По их мнению, за счет такого решения нефтяные компании перестанут повышать ценники на топливо.

По данным местных СМИ, депутаты Ростовской области имеют достаточные полномочия для того, чтобы повлиять на ситуацию с повышением ценников на заправках региона. Законопроект «налога на жадность» уже подготовлен, но пока нет информации о том, когда его рассмотрят.

В последние месяцы подорожание топлива стало одной из самых острых и обсуждаемых тем в России. Граждане возмущены растущими ценниками на горючее, и требуют от властей исправить ситуацию. «Истерия» началась после того, как стоимость бензина в РФ перевалила за отметку в 40 рублей за литр.

На фоне подорожания эксперты провели опросы, которые показали, что основная масса жителей России винит в ситуации неправильную экономическую политику правительства. Недавно власти провели встречу с ФАС и нефтяными компании, по итогам которой стороны пришли к договоренности, по которой топливо дорожать не будет, но специалисты считают, что через некоторое время ценники на горючее снова начнут расти.