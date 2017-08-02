Украинец бросил свой Aston Martin на трассе чтобы не опоздать на самолет

По пути в аэропорт владелец автомобиля попал в небольшую аварию. Но данное происшествие его не остановило и он решил отправиться в аэропорт на другом транспорте.

Когда на трассе обнаружили спорткар, очевидцы заметили записку под лобовым стеклом. В ней сказано, что эвакуатор уже выехал за машиной, а в аварии никто не пострадал. Aston Martin DB11 бросили на трассе, не урегулировав все вопросы.

Видимо этот полет владельцу был очень важен, потому что он осмелился оставить без присмотра свой суперкар стоимостью около $326 000, ведь желающих присвоить себе такой автомобиль было бы немало.