В сети появились фото новейшего Audi A7

Фото Audi S7, который компания собирается презентовать лишь в конце 2018 года, уже попали в сеть. Шпионские снимки были сделаны во время одного из тестирований автомобиля.

По фотографиям можно предположить, что автомобиль оснастили 3,0-литровым двигателем V6 от Volkswagen Group, который использовали в Porsche Panamera 4S. Мощность такого двигателя может достигнуть до 440 лошадиных сил. Но также было высказано предположение, что у Audi A7 может стоять четырехлитровый двигатель V8 от VW Group. До 100 км/ч сможет разгоняться не больше, чем за 4,3 с.

Также на фото эксперты рассмотрели 4 выхлопные трубы в задней части автомобиля.

Официальные представители корпорации отказываются от каких-либо комментариев, поэтому об остальном нам остается только догадываться. Выпускать Audi A7 компания планирует в 2019 году.