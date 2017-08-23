Volkswagen Polo второй месяц остается хитом продаж в Петербурге

Эксперты «АВТОСТАТ» обнародовали в интернете информацию, согласно которой продажи новых "легковушек" в Санкт-Петербурге достигли отметки в 9 200 экземпляров, что на 23% превышает показатели аналогичного периода минувшего года. Первенство в рейтинге второй месяц подряд завоевывает немецкий седан Volkswagen Polo, майская реализация составляет 580 штук (+43%).

Второе место досталось корейскому седану Hyundai Solaris, который дилеры продали в количестве 532 единицы (-7%). ТОП-3 закрывает KIA Rio (409 штук, +37%).

В ТОП-5 вошли Hyundai Creta (386 ед., +47%) и Mitsubishi Outlander (271 шт., +28%). Первая десятка наиболее популярных автомобилей Петербурга за последний месяц весны представлена LADA Largus (259 шт., +50%), Volkswagen Tiguan (255 ед., +45%), KIA Sportage (217 шт., +56%), Skoda Rapid (214 ед., -18%) и Skoda Octavia (210 шт., -13%).