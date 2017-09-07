Кроссовер Infiniti QX70 в мае стал хитом продаж бренда в РФ

Российские продажи японского спортивного кроссовера Infiniti QX70 в мае 2018 года достигли отметки в 96 экземпляров. За отчетный период текущего года российским дилерам премиального бренда удалось сбыть 324 машины, что на 9% превышает результаты аналогичного периода минувшего года.

Второе место досталось кроссоверу Infiniti QX60, который разошелся тиражом в 66 единиц. ТОП-3 закрывает внедорожник Infiniti QX80, проданный в количестве 52 штук. Также повысился объем реализация люксового спорткупе Infiniti Q60 (26 ед.).

В мае на рынок вышел новый внедорожник Infiniti QX80. Машина обзавелась передними светодиодными фарами, адаптивным освещением, системой навигации InTouch, круговым обзором, камерой заднего обзора, ассистентом управления парковкой и ассистентом Welcome Lightning. За новый внедорожник придется отдать от 4 855 000 рублей. По информации аналитиков, майские продажи Infiniti в РФ составили 1 822 авто (-15%).