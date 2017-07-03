Серийный BMW Z4 Roadster представлен на официальных изображениях

Баварские машиностроители готовят к презентации серийную версию модели BMW Z4 Roadster, концептуальный вариант которой представили в прошлом году. Накануне прототип товарного родстера был показан со всех ракурсов.

В распоряжении портала Autoweek оказались патентные изображения серийной модели BMW Z4 Roadster. Данный автомобиль разрабатывался «бок о бок» с возрождаемым спорткаром Toyota Supra, но машины практически не имеют ничего общего.

Судя по патентным изображениям, серийной BMW Z4 Roadster получил внешние сходства со своим концептом, но нельзя не заметить, что товарная версия родстера выглядит гораздо скромнее, чем шоу-кар.

Серийный BMW Z4 Roadster остался при тех же пропорциях, что и концепт. Кроме того, машина переняла от шоу-кара широкую радиаторную решетку и мягкую крышу. Моторный отсек автомобиля займет агрегат 3.0 с двойным турбонаддувом, производительность которого составит 380 л.с. Баварцы уверяют, что новинка станет «чистокровным родстером». Машина будет соперничать на рынке с модель Porsche Boxster.