В Китае представили электрический клон Suzuki Jimny

Китайские разработчики из Dayang построили свой полностью электрический внедорожник Chok G. Данный автомобиль является клоном японского Suzuki Jimny, от которого новинка отличается решеткой радиатора.

Размеры китайского «зеленого» внедорожника составляют 3214X1466X1580 миллиметров. Интерьер новинки оформлен в современном стиле. Салон Chok G обзавелся цифровой панелью управления и большим рычагом КПП на передней панели, что заметно с первого взгляда.

Под капотом нового полностью электрического внедорожника Chok G разместился электродвигатель с отдачей в 8 лошадиных сил. Дальность хода электрокара без подзарядки составит 200 км, а предельная скорость машины достигает 46 км/ч. За новый Chok G автолюбителям придется раскошелиться от 7 000 долларов.

Недавно на страницах специализированных порталов появилась информация о дате премьеры нового японского внедорожника Suzuki Jimny. Машина дебютирует 5 или 7 июля текущего года.