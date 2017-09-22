Начались продажи футбольной версии УАЗ «Патриот»

Ульяновские машиностроители выводят на рынок внедорожник УАЗ «Патриот», посвященный ЧМ-2018. Накануне были озвучены ценник и подробности новинки.

«Футбольный» УАЗ «Патриот» уже поступил к дилерам, и предлагается за 995 000 рублей. Весь июнь автомобиль будет продаваться со скидкой до 70 000 рублей.

УАЗ «Патриот», посвященный ЧМ-2018, особенен новым цветом кузова (Синий Байкал), фирменными идентификационными знаками и оригинальным кожаным салоном. Также машина получила климат-контроль, атермальные задние боковые стекла и окно багажной двери, иную отделку рукояти и чехла КПП и стояночного тормоза.

Оригинальности внешности внедорожника УАЗ «Патриот», посвященного ЧМ-2018, добавляют 16-дюймовые колесные диски из легкого сплава и колпаки с футбольной тематикой. Особую версию машины можно идентифицировать по шильдикам и наклейкам.

«Футбольный» УАЗ «Патриот» выпускается на базе сборки «Престиж». В этой комплектации машина имеет круиз-контроль, функцию «вежливый свет», датчики парковки, подогреваемые передние кресла и руль, мультимедийную систему с 7-дюймовым тачскрином с навигатором и предустановленными картами России, Украины, Беларуси и Казахстана.