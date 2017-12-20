Ford представил полицейскую версию Explorer

Давно не секрет, что именно Ford поставляет автомобили для американской полиции. Он предоставляет как седаны и кроссоверы, так и особые версии специальных моделей.

Одной из самых востребованных моделей является Ford Police Interceptor Utility. Но пару дней назад Ford представила новейший автомобиль на закрытом показе. На новеньком Ford Police Interceptor Utility стоит гибридная установка, позволяющая полиции выполнять свою работу без вреда экологии и с существенной экономией. Так, экономия на топливе будет составлять около 3200 долларов в год.

Ford уже получает заказы на данную модель нового поколения, несмотря на то, что поставлять её будут лишь с мая 2019 года. Вместе с ней планируют выпустить и гражданскую модель автомобиля Ford Explorer.