Российский ответ "Бэтмобилю": Появились рендеры машины со встроенным мотоциклом

Идея объединить автомобиль с мотоциклом давно интересует мировых инженеров. Сегодня в сети появились рендеры, демонстрирующие, как выглядел бы симбиоз LADA Vesta будущего и мотоцикла «Урал».

Попытку объединить два типа транспорта недавно предприняла компания Ford. Она запатентовала автомобиль и байк с общей приборной панелью. Мотоцикл размещается между водительским и передним пассажирским местами. Пока неизвестно, будет ли подобный проект воплощён в жизнь, однако кинорежиссеры уже сейчас используют эту идею, например, Кристофер Нолан в фильме «Тёмный рыцарь».

Российский ответ «Бэтмобилю» нарисовал дизайнер Александр Шторм по просьбе журналистов. На рендерах изображена роскошная Vesta, в моторном отсеке которой скрывается мотоцикл «Урал». За счёт спортивного обвеса дозатор забора воздуха становится практически незаметным. При этом передняя часть байка выглядит как альтернатива турбине.

Поскольку место под капотом автомобиля занимает мототехника, двигатель должен находиться в заднем отсеке. Владельцы такой LADA Vesta будут лишены возможности перевозить вещи, зато им можно забыть о пробках.

Стоит отметить, что при закрытии капота автомобиль не кажется неполноценным. В случае с концептом Ford, он выглядит сломанным из-за того, что машину оставили пустой спереди.