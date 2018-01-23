Во Франции презентовали новую бронемашину «Скарабей»
Во Франции показали новый бронегибрид "Скарабей", который произвела компания Arquus, более известная под именем Renault Truck Defense.
Пока еще не раскрывают все преимущества данной модели, держа все в секрете, однако стало известно, что «Скарабей» будет оснащен гибридной силовой установкой, то есть помимо обычного бензинового двигателя на нем еще будет электрический. Благодаря этому расход топлива удалось снизить до 20-30%.
Хотя машина и ездит практически бесшумно, ее аккумуляторов хватает лишь на несколько километров.
Первые испытания машины уже начались. Минобороны Франции планирует приобрести «Скарабея» не ранее 2025 года, а пока производить его только на экспорт.