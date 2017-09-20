Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee не прошли краш-тест

Специалисты из Страхового института безопасности дорожного движения проверили, что случится, если автомобиль станет поворачивать по встречной полосе и "столкнётся лбами" с другой машиной. В ходе тестов оценивалась защита пассажиров, в то время как многие автопроизводители работают над безопасностью водителей. Ford Explorer и Jeep Grand Cherokee были одними из борцов за хорошую оценку, но в этот раз они не порадовали.

По окончанию теста Jeep Grand Cherokee 2018 года получил "двоечку" с 10-дюймовым вторжением в нижний дверной шарнир. Голова манекена сильно ударилась о приборную панель, подушка безопасности не помогла.

Недалеко он него ушёл Ford Explorer. Краш-тест показал недостатки автомобиля в виде слабой силовой структуры кузова. Он не выдержал удара, что привело к серьезным деформациям. Силовой каркас вошел в салон в районе нижней дверной петли на 15 дюймов 38,1 см и на 13 дюймов 33 см в области верхней петли пассажирской двери, что может нанести серьезные травмы сидящему впереди пассажиру.

Как показали результаты теста, оба внедорожника провалились. При реальном столкновении задние пассажиры получат тяжелые травмы, в то время как водителю и пассажиру на переднем сидении повезёт больше. И только рестайлинговая версия KIA Sorento прошла тест на отлично, и получила высшую оценку Top Safety Pick+.