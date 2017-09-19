Alfa Romeo покажет семь новинок до конца 2022 года

В ближайшие пять лет итальянские машиностроители намерены представить до семи новых автомобилей марки Alfa Romeo. При этом это два из них выйдут в формате спорткара.

Известно, что компания Alfa Romeo работает над суперкаром GTV. Об этом купе известно, что оно получит четырехместный салон и полный привод. Также ожидается выход спорткара 8C. По некоторым данным, автомобиль будет оснащаться комбинированным агрегатом, суммарная производительность которого составит 700 л.с. Спорткар Alfa Romeo 8C сможет разгоняться до «сотни» менее чем за 3 с.

Итальянцы также намерены представить несколько моделей с полностью электрической силовой установкой. О них производитель пока ничего не сообщает. При этом известно, что новинки от Alfa Romeo получат автопилот второго и третьего уровня.

Ранее такие мировые автогиганты как Toyota и Nissan заявили об отказе от продаж дизельных автомобилей. В ближайшее время такие машины вышеназванных марок покинут европейский рынок. К такому же решению стремится и Alfa Romeo, однако итальянцы пока не озвучивают подробности своего отказа от дизельных автомобилей.