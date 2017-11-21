Британцы готовят «заряженный» кроссовер Bentley Bentayga

Британские машиностроители намерены оснастить люксовый вседорожник Bentley Bentayga высокопроизводительным мотором W12. Данная информация озвучена директором по дизайну бренда Штефаном Зилаффом.

Кроссовер Bentley Bentayga является первым SUV в истории его марки, и за два года заслужил доверие потребителя. Сейчас автомобиль предлагается с силовой установкой V8, а также с дизельным мотором той же схемы. Также вседорожник продается как плагин-гибрид на базе бензинового V6, взаимодействующего с электромотором. Теперь стало известно, что на внутреннем рынке должен появиться «заряженный» вариант модели.

Моторный отсек «подогретого» Bentley Bentayga скорее всего займет двигатель W12 объемом 6.0 л. Британцы намерены модернизировать его, чтобы повысить его производительность. Мощность двигателя составит более 600 л.с. За чет доработок производитель рассчитывает улучшить разгон модели до «сотни» до 4,1 с. Также может вырасти максимальная скорость кроссовера. Сейчас его порог скорости обозначен на отметке в 301 км/ч.