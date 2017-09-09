В 2020 году все модели Cadillac получат автопилот

Компания Cadillac к 2020 году порадует своих клиентов фирменной системой полуавтоматического управления Super Cruise. Сейчас Super Cruise установлен лишь в модели Cadillac CT6.

На основе радара и комплекса камер, обеспечивающих круговой обзор, владелец может менее активно управлять своим авто. Не потеряться в пространстве помогут GPS-навигатор и картографический сервис. Но качество работы системы зависит от внешних факторов погоды, наличии разметки.

Электроника сможет контролировать рулевое управление, систему ускорения и тормоза при движении автомобиля. При этом водитель не должен отвлекаться, а продолжать следить за дорогой, чтобы в любой момент полностью взять управление на себя.

Компания также отметила, что в 2023 году начнет использовать технологию V2X. Это система беспроводной связи, позволяющая двум автомобилям обмениваться друг с другом информацией о состоянии на дорогах без участия человека. Таким образом, Connected Car сможет получать информацию о скорости движения, местонахождении другого автомобиля в режиме онлайн.