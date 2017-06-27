Aston Martin раскрыл подробности о новом "заряженном" Rapide AMR

Компания Aston Martin расширит свою модельную линейку «заряженными» версиями с приставкой AMR в названии. В частности, марка выпустит 4-дверное купе Rapide AMR, которое сможет ускоряться до 100 км/ч за 4,2 с.

Новый Aston Martin Rapide AMR выйдет ограниченным до 210 единиц тиражом. Цены на модель будут начинаться от 240 000 долларов (около 14 962 000 рублей). Первые покупатели получат свои спорткары в четвёртом квартале этого года.

Спортивное купе получило под капот V12, которым комплектуется и стандартная версия автомобиля. Однако этот мотор форсировали с 552 до 580 лошадиных сил, крутящий момент остался неизменным – 630 Нм.

Представители бренда сообщают, что ради увеличения мощности инженеры Aston Martin заменили в двигателе впускные коллекторы, а также установили впускные ролики, дину которых можно регулировать. «Заряженный» Rapide AMR тратит на разгон до «сотни» 4,2 с, а его максимальная скорость достигает 330 км/ч.

Седан может похвастаться рядом деталей экстерьера из углеволокна, включая сплиттер, спойлер, боковые пороги и задний диффузор.

Также специалисты установили на Rapide AMR адаптивные амортизаторы ради улучшения устойчивости и управляемости. Модель оснащается карбон-керамическими тормозами с 6-поршневыми суппортами спереди и 4-поршневыми сзади.