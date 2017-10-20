Умелец из Украины доработал ГАЗ М-20 «Победа»

Тюнер из украинского города Днепр усовершенствовал легендарный советский автомобиль ГАЗ М-20 «Победа». Многие умельцы используют первый автомобиль, собранный после победы во Второй мировой войне, для доработок.

Владимир из Днепра разработал проект и воплотил его в жизнь. За основу мужчина взял кузов ГАЗ М-20 «Победа», который оснастил трансмиссией от BMW 540 E39. Несмотря на то, что большинство узлов немецкие, модель сохранила свой вид на 98%. Стоит отметить, что доработать получилось только вторую «Победу», первый купленный ГАЗ М-20 оказался сильно реставрированным.

Вторая «Победа» была оригинальной без реставрации, также мужчина нашел донора BMW 540 E39 почти в максимальной комплектации 1997 модельного года. Пробег немецкой машины составил 211 000 км. Доработанная ГАЗ М-20 «Победа» получила силовую установку объемом 4,4 литра с отдачей в 305 «лошадей», АКПП и задний привод.