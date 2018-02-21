Рассекречен салон нового кроссовера SsangYong Actyon

Новый кроссовер SsangYong Actyon (Korando) проходит финальные дорожные тесты, во время которых он снова попал в объективы фотошпионов. На этот раз им удалось запечатлеть салон машины.

Судя по свежим шпионским фотографиям, следующее поколение SsangYong Actyon оснастят новым трёхспицевым рулём, пересмотренной передней панелью, дефлекторами обдува прямоугольной формы, электронным стояночным тормозом и системой мультимедиа с увеличенным тачскрином.

Автомобиль по-прежнему тестируют в плотном камуфляже, что не позволяет рассмотреть детали экстерьера. Однако уже сейчас видно, что Actyon 2019 модельного года выполнят в стилистике концепта e-SIV, представленного в марте этого года в Женеве.

Новинка станет легче и безопаснее предшественника за счёт современной платформы. Кроссовер предложат с новыми бензиновыми двигателями с турбонаддувом объёмом 1,2 и 1,5 л, а также 1,6-литровым «дизелем».

Новый SsangYong Actyon получит версию с силовой установкой типа «мягкий гибрид», что предполагает установку дополнительного аккумулятора и стартер-генератора на 48 вольт. Автомобиль будет доступен как с передним, так и с полным приводом.