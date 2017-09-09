Новый Audi RS6 Avant замечен практически без камуфляжа

Компания Audi вывела на дорожные тесты мощнейший универсал новой генерации RS6 Avant. Папарацци сфотографировали автомобиль почти без камуфляжа, причём с ним тестировалась ещё одна новинка – кроссовер RS Q8.

«Заряженный» универсал отличается от стандартного более агрессивной внешностью. На фото видно, что камуфляж остался только на переднем бампере машины. Audi RS6 Avant получил два крупных воздухозаборника, новые элементы кузова под головными фарами, более низкий диффузор и увеличенные патрубки выпускной системы.

В техническом плане новинка будет идентична седану Audi RS7, то есть универсал оснастят твин-турбо мотором V8, способным выдавать около 650 л. с. Новый автомобиль по мощности будет превосходить RS6 Performance, в распоряжении которой имеется 605 «лошадей».

Предположительно RS6 также получит 700-сильную гибридную установку от модели Porsche Panamera Turbo S E-Hybrid. Кроме того, универсал ожидает модернизация тормозов, перенастройка рулевого управления и подвески.

Публичная презентация нового Audi RS6 Avant ожидается во второй половине следующего года. Эксперты считают, что компания продемонстрирует новинку в рамках Франкфуртского автосалона.