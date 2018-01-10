Новый бюджетный кроссовер KIA выйдет в продажу во второй половине 2019 года

В Южной Корее состоялась презентация концептуального кроссовера KIA SP. Данный шоу-кар общественности уже демонстрировался ранее на выставке Auto Expo 2018 в Нью-Дели.

Если на прошлой презентации корейцы не давали подробностей выхода KIA SP, то теперь на нынешнем мотор-шоу производитель сообщил, что серийная версия бюджетного SUV выйдет на рынок во втором полугодии 2019 года. Есть информация, согласно которой паркетник основан на модернизированном шасси Hyundai Creta. Выпуск новинки наладят в Индии, где в городе Анантапур корейцы строят новый завод.

Товарная версия KIA SP может получить название Tusker. Дело в том, что за него проголосовала большая половина приверженцев южнокорейского бренда (голосование ранее проводилось на сайте марки).

Переднеприводный KIA SP получил светодиодные осветители, LED-фонари на корме, неокрашенный пластиковый обвес, характерный для вседорожников, расширители колесных арок и радиаторную решетку в фирменном стиле. При этом, внешность концепта несколько выходит за рамки нынешнего стиля бренда, что ярко заметно по фарам паркетника.

В салоне KIA SP нашлось место большому дисплею на фронтальной панели. Под ним расположены виртуальная приборная панель и сенсорный дисплей мультимедийной установки.

Ожидается, что серийный KIA SP получит турбодизельный мотор 1.4 тягой 90 л.с. или 1.6 отдачей 123 л.с. Для обоих двигателей предусмотрены шестиступенчатые МКПП и АКПП.