Озвучен ТОП-5 экономичных автомобилей

Ситуация с подорожанием топлива в России заставила отечественного потребителя более серьезно присмотреться к автомобилям с низким расходом топлива. Поэтому эксперты решили составить ТОП-5 экономичных машин, которые можно приобрести в РФ.

Аутсайдером пятерки стал хэтчбек Peugeot 308. Моторный отсек этой машины занимает 1,2-литровый дизельный турбодвигатель, на 100 км пути требующий 3,5 л горючего.

Четвертое место занимает Skoda Fabia. Транспортное средство малого класса оснащается мотором с теми же характеристиками, что у Peugeot, но расходует он 3,4 л топлива на «сотню».

Третью строчку в ТОП-5 занял KIA Rio. Самый продаваемый автомобиль в России, при правильной эксплуатации, способен проехать 100 км пути на 2,6 л горючего.

Второе место занимает Opel Corsa, который также можно встретить под брендом Vouxhall. Компактному хэтчбеку нужно 2,6 л дизельного топлива на «сотню».

Первое место в ТОП-5 досталось модели Peugeot 208. Моторный отсек автомобиля занимается дизельная установка, которой на 100 км пробега нужно всего 2 л топлива.