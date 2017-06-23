Audi получила награду «Двигатель года»

Речь идет о конкурсе International Engine of the Year. В его рамках определяются лучшие моторы года, и в нынешнем году, как и в прошлом, победителями стали Ferrari, Porsche и Audi.

Немецкая марка удостоилась награды «Двигатель года» благодаря агрегату 2.5 TFSI. Он одержал победу в категории «2,0-2,5 л». Примечательно, что данная силовая установка побеждает девятый раз кряду.

Компания Ferrari показала сразу два лучших мотора. В категориях «3,0-4,0 л» и «Высокопроизводительный двигатель» отличилась 3,9-литровая турбированная восьмерка. В номинации «более 4,0 л» и «Новый двигатель» отличился агрегат 6.5 V12.

Компания Porsche тоже может похвастаться двумя победами. В категории «1,8-2,0 л» лучшим признан 4-цилиндровый турбодвигатель. В категории «2,5-3.0» отличился 3-литровый 6-цилиндровый турбомотор.

В конкурсе International Engine of the Year также победили Volkswagen, PSA Group и BMW, отличившиеся лучшими 3-цилиндровыми моторами. Лучший «зеленый» двигатель показала Tesla.