Названы самые популярные подержанные автомобили в городах-миллионниках РФ

Отечественные эксперты изучили вторичный авторынок России, чтобы установить самые востребованные подержанные автомобили в городах РФ с населением более чем в миллион человек. В исследовании учитывались данные января-апреля текущего года.

В 15 городах-миллионниках самыми востребованными подержанными автомобилями оказались Ford Focus, LADA 2114 и Toyota Corolla. Во вторую тройку вошли Daewoo Nexia, Renault Logan и Hyundai Accent.

Сразу шесть российских городов стали крупнейшими вторичными рынками для модели Ford Focus. В Москве она разошлась тиражом в 2 883 единицы. Петербуржцы перепродали эту машину 2 308 раз. Екатеринбург отличился показателем в 449 машин. Воронежцы перепродали Focus 347 раз. Нижний Новгород и Челябинск показали результаты в 334 и 320 машин.

Лидером вторичного рынка Новосибирска стала Toyota Corolla, перепроданная в количестве 806 автомобилей. Жители Омска перепродали ее 530 раз. В Красноярске зафиксирован результат в 527 машин. В Казани самой перепродаваемой оказалась LADA 2114 с результатом в 404 машины. Волгоград отличился показателем в 276 автомобилей. Пермяки перепродали модель 265 раз.

Самарский рынок выделил Renault Logan с результатом в 381 автомобиль. В Ростове-на-Дону отличился Hyundai Accent, перепроданный 527 раз. В Уфе лидирует Daewoo Nexia с результатом в 327 машин.