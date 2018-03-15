В мае спрос на авто Mazda в России вырос на 43%

Автоэксперты Ассоциации европейского бизнеса исследовали продажи на авторынке России в мае. В результате спрос на автомобили Mazda в прошлом месяце в стране вырос на 43% до 2 536 единиц.

Всего за первые пять месяцев японскому автопроизводителю Mazda удалось продать 11 638 новых машин, что свидетельствует о приросте продаж на 33% в сравнении с показателями 2017 гожа. Увеличение спроса позволили компании занять 1,7% авторынка России, тогда как ранее доля составляла 1,5%.

Лидером продаж автопроизводителя на российском рынке остается среднеразмерник Mazda CX-5. В прошлом месяце спрос на модель составил 1 828 авто, что на 34% больше прошлогодних показателей. В период с января по май текущего года было продано 8 458 единиц, что на 35% выше показателей 2017 года.

Ожидается, что спрос на Mazda в России к концу года вырастет еще на 20%. Напомним, что в апреле продажи японского автопроизводителя показали прирост в 78%.