«КАМАЗ» запустит серийную сборку беспилотных машин к 2021-2022 году

Российский «КАМАЗ» намерен организовать серийное производство беспилотных автомобилей к 2021-2022 году. Об этом стало известно со слов Ирека Гумерова, заместителя гендиректора компании.

Как отметил Ирек Гумеров, для начала производства беспилотных авто необходимы закон, регулирующий условия эксплуатации такого типа транспорта, и реальные потребители. Он добавил, что предприятие запустит массовое производство автономных машин уже через три-четыре года.

Отметим, что 12 июня в Казани состоялась премьера беспилотного автобуса КАМАЗ на электротяге. Электробус с 12 посадочными местами получил название Ш.А.Т.Л. «КАМАЗ-2112». Возможности машины были продемонстрированы в ходе поездки по выделенному пути в 650 м на берегу Казанки. Новинка двигалась со скоростью 10 км/ч.

В рамках презентации Алексей Гогиенко, заместитель гендиректора по стратегическому развитию института «НАМИ», отметил, что некоторые решения, использованные на беспилотном автобусе, уже сегодня активно применяют на других машинах, в том числе системы управления и техническое зрение.





Господин Гогиенко подчеркнул, что технологию предстоит дорабатывать и тестировать, но после 2020 года она станет полностью серийной.