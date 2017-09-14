В Германии подсчитали убытки от «дизельного скандала»

Эксперты сообщили, что «дизельный скандал» нанес удал по экономике Германии, и речь идет не только об автопроме. По словам специалистов, проблема затронула средний и малый бизнес в стране.

Компания DIHK занимается подсчетом убытков от «дизельного скандала». Уже сейчас она сообщает, что издержки, связанные с проблемой, оцениваются более чем в полмиллиарда евро. Эксперты полагают, что доверие потребителя к дизельному транспорту можно вернуть, но для этого нужно как можно скорее полностью расследовать нарушения в данной области.

«Дизельный скандал» стал одним из самых громких в истории мирового автопрома. Он разразился в 2015 году после того, как концерн Volkswagen AG уличили в использовании в автомобилях программного обеспечения, которое занижало показатели выделяемых ими выхлопных газов. Немецкому автогиганту некоторое время до этого удавалось обманным путем продавать машины, которые не соответствовали экологическим стандартам. Разбирательство по поводу махинаций VW ведутся до сих пор. Сотни тысяч автомобилей концерна были отозваны, и сейчас решается их дальнейшая судьба. Возможно, эти машины получат обновление ПО, и будут продаваться в странах, в которых они не будут противоречить местных экологическим нормам.