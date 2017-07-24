Обновлённый Ford Mustang Shelby GT350 стал быстрее

Американская компания Ford показала рестайлинговый маслкар Mustang Shelby GT350. Представители марки подчеркнули, что автомобиль в основном дорабатывался в техническом плане.

Инженеры Ford модернизировали подвеску MagneRide и тормоза Brembo. При этом модель обзавелась новыми покрышками Michelin Pilot Sport Cup 2. Также обновлённый Mustang Shelby GT350 отличается пересмотренной передней решёткой и новым спойлером.

Палитра цветов кузова расширилась за счёт оттенков Velocity Blue и Ford Performance Blue. Окрас кузова дополняют черные, белые или синие полоски. Пока Ford не рассекретил салон новинки, но в пресс-релизе уточняется, что автомобиль оснастят спортивными креслами Recaro с замшевой обшивкой Miko, которую также используют для панелей дверей. Кроме того, в салоне разместятся система мультимедиа SYNC3 и аудиосистема B&O PLAY.

Обновлённый Mustang Shelby GT350 по-прежнему оснащается 5,0-литровым двигателем V8, способным генерировать 526 сил при 581 Нм. Пару мотору составит 6-диапазонная «механика» Tremec. К сожалению, автопроизводитель не стал называть динамические характеристики маслкара.

Производство Ford Mustang Shelby GT350 начнётся в следующем году. Цены пока неизвестны, но каждый покупатель машины будет включён в эксклюзивную программу Track Attack.