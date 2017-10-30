Любители рестомодов воскресили Land Cruiser FJ62

Реставрацией внедорожника Land Cruiser FJ62 занялась американская компания FJ Cruiser. Накануне она показа результат работы ее мастеров.

Компания FJ Cruiser известна тем, что восстанавливает и дорабатывает старые внедорожники производства Toyota. Накануне в интернете появилась очередная машина, получившая от фирмы вторую жизнь. Речь идет о полностью отреставрированном Land Cruiser FJ62, который довели до блеска.

Зачастую мастера компании FJ Cruiser занимаются реставрацией самых первых Land Cruiser. Однако теперь им в руки попал внедорожник 1986 года с кузовом FJ62. Восстановление этой машины заказал один из жителей Остина, штат Техас.

Клиент пригнал мастерам слегка потрепанный автомобиль, который изначально имел красный кузов, а салон был обит «шотландской клеткой». Специалисты разобрали машину до болтика, отреставрировали ее кузов и провели капитальный ремонт мотора внедорожника. Уточним, что Land Cruiser FJ62 1986 года оснащается двигателем 3F 4.0 производительностью 155 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Агрегат комплектовался механической трансмиссией, но мастера решили заменить ее на АКПП.

Внедорожник Land Cruiser FJ62 также получил подвеску с компонентами фирмы Old Man Emu. Салон автомобиля был перешит в винил, получил новую стереосистему. Кузов выполнили в стиле 80-х, покрасив его в оливковый цвет и наклеив на него характерные для моды тех времен полосы.