Спорткар Porsche 911 восьмого поколения дебютирует осенью

Накануне стало известно, когда и где немцы покажут восьмую генерацию спорткара Porsche 911. Кроме того, уже известны сроки появления автомобиля на рынке.

Разработка нового Porsche 911 ведется под заводским индексом 992. Общественности официально представят спорткар на ноябрьском автосалоне в Лос-Анджелесе. Продажи транспортного средства начнутся в начале 2019 года. Сначала производитель будет продавать версии 911 Carrera и 911 Carrera S, получившие задний привод. Далее, в течение года, на рынке появятся и другие представители семейства, среди которых будет и полноприводный Turbo.

По данным инсайдеров, Porsche 911 Turbo S получит мотор мощностью свыше 600 л.с. Машина станет мощнее предшественника как минимум на 20 л.с. С таким агрегатом автомобиль покорит «сотню» менее чем за 2,9 с. Порог скорости спорткара превысит 330 км/ч.

Porsche 911 Carrera станет производительнее на 20 л.с. (390 л.с.).

В версии Carrera S спорткар будет оснащен установкой отдачей 450 л.с., что на 30 л.с. больше, чем у предшественника новинки. Восьмое поколение спорткара Porsche 911 строится на ином шасси. Данная архитектура также ляжет в основу преемника Lamborghini Huracan и Audi R3 третьей генерации. По поводу изменений салона машины известно, что оно получит виртуальную панель приборов, современную информационно-развлекательную установку и сенсорные блоки управления.