Обновлённый Volkswagen Passat 2019 заметили на дорожных тестах

На дорогах общего пользования папарацци удалось сфотографировать рестайлинговый Volkswagen Passat, премьера которого должна пройти до конца нынешнего года. Автомобиль проходил тесты с камуфляжем на передней и задней частях кузова.

Немецкая компания раньше уже анонсировала выход обновлённого седана, который ожидает незначительный фейслифтинг. Судя по фото, Volkswagen Passat 2019 модельного года получит пересмотренные передние фары и заднюю оптику с иным рисунком.

По мнению экспертов, тестовый прототип оснастили оборудованием, предназначенным для сбора данных об авто, о чём свидетельствует загруженность задней оси машины. В салоне существенных изменений не предвидится. Предположительно обновлённый автомобиль обзаведётся системой мультимедиа от нового Volkswagen Arteon.

О моторной гамме новинки, к сожалению, пока нет никакой информации. Ожидается, что модель предложат в R-модификации с новым двигателем V6, способным развивать 300 лошадиных сил. Такой агрегат установили под капот «заряженной» версии Arteon.