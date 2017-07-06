Hyundai и Xevo запустят сервис автомобильных платежей

Компании Hyundai и Xevo объединили усилия ради разработки сервиса платежей для автомобилистов. Благодаря нему у водителей появится возможность оплачивать разные услуги, не выходя из салона авто.

Новый сервис позволит автовладельцам оплачивать заправку, парковку и даже покупать еду при помощи мультимедийного комплекса. Пока система от Hyundai и Xevo будет доступна только хозяевам седанов и кроссоверов.

Чтобы оплатить заправку, нужно будет в приложении My Hyundai указать тип топлива и отметить АЗС. Любопытно, что сервис предоставит возможность покупать продукты, бронировать столики в ресторанах и кафе, а также сможет снимать средства за парковку.

К сожалению, пока неизвестно, когда систему введут в эксплуатацию. Как отметил Кейсон Гровер, старший менеджер по планированию в американском подразделении компании, руководство Hyundai с нетерпением ожидает запуск сервиса, который поможет автовладельцам значительно сэкономить время.

Напомним, недавно в Пусане компания показала концептуальный внедорожник Hyundai HDC-2 Grandmaster, призванный продемонстрировать стилистику будущих кроссоверов марки.