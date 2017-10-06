Американский бренд Fiat разработал спецверсию паркетника Fiat 500X — Adventurer. Представители автопроизводителя уточнили, что причиной послужил низкий уровень продаж классической версии кроссовера, который продолжает падать.

В основу Fiat 500X Adventurer легла комплектация Trekking, главным отличием которой от базовой версии стали бамперы с накладками черного и серебристого цветов и широкий список оснащения. Спецверсия паркетника получила расширенные диски колес – 18 дюймов, рейлинги на крыше, а также полоски на бортах и корпуса внешних зеркал контрастного цвета.

Стоит отметить, что доработки коснуться только внешности специальной версии Fiat 500X Adventurer, а техническая составляющая останется прежней. В результате паркетник сохранит подвеску, силовую установку объемом 2.4 литра с отдачей в 180 «лошадей» и коробку-автомат на девять ступеней.

Что касается стоимости, то специальная версия Fiat 500X Adventurer окажется лишь на 945 долларов дороже, чем базовая комплектация – 23 685 долларов.