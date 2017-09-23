В августе стартуют продажи кроссовера Bisu T7

Китайский бренд Bisu, подконтрольный компаниям BAIC и Yinxiang, презентовал свой новый кроссовер Bisu T7. Отмечается, что данная марка появилась в 2016 году и выпускает автомобили, предназначенные для молодежи.

Длина нового кросс-купе Bisu T7 достигает 4 820 мм, а величина колесной базы составит 2 815 миллиметров. Передняя часть кроссовера выполнена в духе младших моделей, однако благодаря рельефному профилю, огромным колесным аркам и 20-дюймовым колесным дискам автомобиль выглядит более роскошно.

Под капотом нового кроссовера разместился 2-литровый турбированный двигатель с производительностью в 197 лошадиных сил. Мотор приводится в действие 6-ступенчатой МКПП и 8-диапазонной АКПП с системой полного привода.

В салоне новинки следует выделить 10-дюймовую электронную панель управления, 12,3-дюймовый тачскрин мультимедийного центра и проекционный дисплей. Салон обшили кожей, а среди опций автомобиля доступны двухзонный климат-контроль, вентилируемые передние кресла, электронный ручной тормоз и кнопочное зажигание. На китайский рынок новинка выйдет в августе нынешнего года. Она обойдется от 20 000 до 25 000 долларов или же в 1 247 000 1 558 000 рублей по текущему курсу.