Во Владимире на автомойке использовали артезианскую воду

Сотрудниками Владимирской природоохранной прокуратуры установлен факт самовольного использования недр в городе Владимире. Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В ходе проверки было выявлено, что СТО с 13 марта текущего года получило в аренду помещение, используемое для автомойки. Компания использует нелегально воду из артезианского источника для своих производственных и бытовых нужд. Согласно российскому законодательству, такие компании должны обладать лицензией на использование недр, но такого документа у владельцев СТО не оказалось.

После окончания проверки в отношении фирмы и ее главы правоохранители издали постановление об открытии административного производства за использование ресурсов недр без лицензии. Глава компании получил представление об устранении правонарушений, а меры прокурорского реагирования пока рассматриваются.