Российские продажи автомобилей KIA с пробегом в мае выросли на 19%

Российское представительство корейского бренда KIA сообщило о количестве проданных в стране подержанных автомобилей за май 2018 года в рамках реализации проекта «KIA Уверен». Отмечается, что за названный период дилеры смогли сбыть 553 машины с пробегом, что на 19% больше показателей минувшего года.

Согласно информации экспертов, за первые пять месяцев текущего года реализация подержанных авто KIA составила 2 409 экземпляров, что на 30% выше результатов годичной давности. В программе «KIA Уверен» уже присоединилось 80 дилеров в разных городах России.

Чтобы участвовать в «KIA Уверен» необходимо иметь автомобиль не старше 4 лет, а его пробег должен достигать 120 000 км. Также в программе могут участвовать только машины с чистой историей послепродажного обслуживания, с сервисной книжкой, где отмечено ТО и машина, сильно не пострадавшая в ДТП. На сегодняшний день в «KIA Уверен» продают автомобили с пробегом из авторизованных автоцентров бренда, автомобили из программы Trade-In и транспорт, выкупленный дилером либо комиссионные машины.