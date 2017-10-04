Toyota Crown стал серийным автомобилем
Прошлой осенью японский автопроизводитель Toyota привез на Токийский автосалон концепт нового Toyota Crown. Теперь же компания решила представить серийную модель.
Новый Toyota Crown фактически повторяет черты представленного в Токио прототипа. Размеры новинки не изменились (4910X1800X1455 мм), за исключением величины колесной базы, равной 2 920 миллиметров. Новый седан выйдет на рынок в версиях Athlete и Royal.
Новый Toyota Crown разработан с использованием архитектуры GA-L. Новинка обзавелась передней двухрычажной и задней многорычажной подвеской, взятой от Lexus GS. Под капотом стандартного варианта исполнения нового Toyota Crown разместился 4-цилиндровый 2-литровый турбодвигатель с мощностью 245 лошадиных сил, работающий в паре с 8-скоростной АКПП и системой заднего привода. Остальные версии получили гибридную установку, состоящую из 4-цилиндрового «атмосферника» объемом 2,5 литра с отдачей 184 л.с и 143-сильного электродвигателя, который приводится в действие электромеханическим вариатором с задним и полным приводом.
В салоне стоит отметить тканевую или кожаную обшивку в зависимости от комплектации. Передняя панель обзавелась двумя экранами, один из которых предназначен для мультимедийной установки, а второй управляет бортовыми ассистентами авто. На японском авторынке Toyota Crown появится в конце июня, а цены пока держатся в секрете. Новинка ориентирована на японского потребителя и в другие страны не приедет.