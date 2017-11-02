Турция начнет выпуск пяти моделей автомобилей в 2021 году

Уже с 2021 года в Турции начнется сборка собственных автомобилей, среди которых будут и электрокары. Такими планами поделился министр науки, промышленности и технологий Фарук Озлю.

По словам чиновника, первоначально, турецкие разработчики начнут выпуск автомобилей в цехах с мощностью 200 000 авто. Интересен тот факт, что речь шла как раз об электромобилях. Озлю отметил, что приобретение автомобиля станет доступно гражданам со средним и высоким достатком.

Также министр подчеркнул, что выпуск премиальных автомобилей не является целью, а производиться будут машины, относимые к сегментам B и C. Их качество превзойдет зарубежные аналоги, а стоимость машин будет на 5% ниже конкурентов. Чиновник сообщил, что турецкие автомобили в обозримом будущем могут пополнить бюджет на 50 000 000 000 евро, а создание автомобилей даст 20 000 новых рабочих мест.

Еще осенью прошлого года глава Турции Реджеп Эрдоган заявил, что в стране организовывается проект, предусматривающий разработку первого автомобиля. Премьера машины должна пройти в 2019 году, а в продаже она появится в 2021 году.