Volvo представила свою стратегию развития на пять лет

Шведская автомобилестроительная компания Volvo анонсировала новую стратегию развития, рассчитанную на следующие пять лет. Новый план предусматривает достижение автопроизводителем лидерства в мировой автомобильной индустрии в течение указанного периода.

В соответствии с принятой стратегией, 50% продаж Volvo составят полностью электрические автомобили, а треть беспилотные машины. Кроме этого, половина автомобилей может быть доступна через сервис подписки. Целью нововведений считается налаживание взаимодействия клиентов с компанией. Благодаря новшествам, больше чем 5 000 000 автолюбителей смогут напрямую обращаться в Volvo. Помимо всего, специалисты бренда продолжат разрабатывать технологии подключения и электронные службы для своих клиентов.

Что касается финансовой стратегии Volvo, то компания планирует выйти на уровень прибыльности премиальных автопроизводителей. С этой целью марка нарастит продажи и выручку в трех регионах мира. Расширенный модельный ряд позволит Volvo сотрудничать с каршеринговыми операторами.