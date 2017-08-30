В Воронеже заметили огромный собачий выводок в автомобиле LADA

На страницах городских сообществ Воронежа в социальной сети появились фотографии автомобиля LADA, салон которого оказался забитыми собаками разных пород. Животные с интересом выглядывали в окно, но они явно не собирались охранять авто.

Автором опубликованной в сети фотографии выступает местная жительница Екатерина Котлина. Она отметила, что встретила такую вот собачью семьюи и сообщила, что псы высунули языки и с радостью смотрели на улицу.

Горожане не смогли не обсудить этот забавный фотоснимок. Согласно заявлениям некоторых пользователей можно понять, что животные принадлежат собачнице, проживающей по улице Олеко Дундича, 3. Именно она заблокировала проезд во двор. Другие пользователи интернета указали, что держать в обычной городской квартире такое количество собак это издевательство над соседями.