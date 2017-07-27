За три дня по новому участку трассы М-11 проехало больше 15 000 машин

С 7 по 10 июня текущего года по участку платной скоростной магистрали М-11 в Тверской и Новгородской областях проехало больше 15 000 автомобилей. Об этом проинформировали представители ГК «Автодор».

Следует отметить, что открытие новой трассы состоялось 7 июня, а само сквозное движение по этой дороге начинается от деревни Романово под Тверью и завершается у деревни Мясной Бор в Новгородской области. На протяжении трех дней по сквозному участку прокатилось около 30 000 авто.

По новому участку разрешено перемещаться со скоростью 110 км/ч, а движение можно осуществлять по четырем новым полосам. Разделенные встречные потоки, освещение и барьерные ограждения призваны обеспечить безопасность движения на трассе.

В случае возникновения ДТП можно обратиться к аварийным комиссарам, которые самостоятельно патрулируют трассу. Такие люди всегда придут на помощь, даже если отсутствует возможность вызвать представителей службы по телефону.