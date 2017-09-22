Новый Toyota C-HR оснастили передовой электроникой

Японский бренд поделился некоторыми подробностями о новом Toyota C-HR, который представят с гибридной и бензиновой силовой установками. Помимо обновленной внешности кроссовер получил передовую электронику.

Дизайн Toyota C-HR получил более спортивные очертания. Ручки задних дверей установили еще глубже. Новинку построили на расширенной платформе TNGA, что позволило сделать салон кроссовера просторнее и комфортнее. Багажник также увеличился в объемах.

Помимо обновленного внешнего вида Toyota C-HR оснастят передовой электроникой. В частности добавятся новые системы безопасности и помощи водителю. Передние фары получат светодиодное исполнение, а задние фонари и бампер получат более спортивный вил под общий стиль модели.

В салоне появился новый комплекс мультимедиа с крупным дисплеем и другой бортовой компьютер. В продажу поступит две версии Toyota C-HR: гибрид и бензиновая.