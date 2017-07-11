Прокуратура Мюнхена возбудила против руководителя Audi уголовное дело из-за "дизельгейта"

Мюнхенская прокуратура возбудила дело против главы немецкой машиностроительной компании Audi Руперта Штадлера, обвинив его в мошенничестве и опосредованном подлоге. Данные обвинения связаны с «дизельным» скандалом, разразившемся в ФРГ несколько лет назад.

В доме топ-менеджера Audi сотрудники прокуратуры провели обыски. Кроме того, правоохранители завели уголовного дело еще на одного члена правления Audi, но подробности обвинения пока держатся в секрете. Его жилье тоже подверглось обыскам.

Раньше в Германии разразился так называемый «дизельный» скандал вокруг автоконцерна Volkswagen. В 2015 году было установлено, что машины концерна обустраивались специальным ПО, позволяющим занижать выбросы вредных веществ. Из-за внедрения данной системы складывалось впечатление, что авто Volkswagen действительно соответствуют всем принятым нормам, но в реальности значения были значительно превышены.