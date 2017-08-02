Обновленный Porsche Macan проходит тесты без камуфляжа

На страницах специализированного издания Motor1 обнародовали шпионские фотографии тестового прототипа обновленного кроссовера Porsche Macan почти без камуфляжной пленки, что свидетельствует о том, что больше никаких внешних изменений не предвидится.

Вероятно, премьера кроссовера пройдет в ближайшем будущем. По словам экспертов, автомобиль подвергся незначительным внешним изменениям. Новые головные фары и фонари пока скрыты под камуфляжем. При просмотре шпионских фото можно увидеть четыре патрубка выхлопной системы, что говорит о том, что на тесты вывели Porsche Macan Turbo. Под капот новинка получит 2,9-литровый агрегат с производительностью в 434 лошадиные силы.

Задний бампер авто остался прежним, но считается, что серийный вариант Porsche Macan 2019 модельного года обзаведется обновленным обвесом. На более ранних фото можно увидеть, что новый Porsche Macan получит новый мультимедийный центр, а воздуховоды будут находиться ниже.