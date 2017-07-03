Назван ТОП-5 самых удобных автомобилей для путешествий

В наступившую пору отпусков эксперты решили озвучить самые подходящие для путешествий автомобили. В рейтинге оказались как зарубежные, так и отечественные машины.

На первое место эксперты поставили кроссовер Renault Duster. Этот автомобиль сочетает в себе качества внедорожника, комфорт и невысокую цену. Машину можно приобрести в РФ менее чем за миллион рублей.

Второе место в ТОП-5 досталось бизнес-седану Toyota Camry нового поколения. Автомобиль имеет широкий список функционала, хорошую шумоизоляцию, трехзонный климат-контроль и багажное отделение на 493 литра. Стоимость машины в РФ составляет от 1 399 000 рублей.

На третьем месте расположился минивэн Toyota Alphard. Машина с просторным салоном имеет три ряда кресел, два люка, ионизатор воздуха и многое другое. Движет автомобилем мотор 3.5 тягой 275 л.с. Стоит от 4 с половиной миллионов рублей.

Четвертое место в ТОП-5 занимает отечественный LADA Largus. Автомобиль ценой в 690 000 рублей, надежен и экономит топливо.

Замыкает пятерку универсал LADA Vesta SW Cross. Для путешествий подойдет версия машины с агрегатом 1.8 тягой 122 л.с., укомплектованная 5-АКПП. Ее стоимость составляет от 874 000 рублей.