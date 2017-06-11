Составлен ТОП-7 эпатажных тюнингов советских машин

Тюнинг в России часто выходит за пределы воображения, особенно у поклонников кастомных доработок, которые меняют авто до неузнаваемости. Специалисты составили ТОП-7 эпатажных тюнингов советских автомобилей.

Самый эпатажный тюнинг отметили у «Москвича-Мустанга». Внешность советской машины во многом похожа на Ford Mustang, однако о технических характеристиках информации нет. Следом идет доработанный ИЖ-2715, который получил кузов пикап. Стоит отметить, что такой тип кузова не был популярен в СССР.

Бронза досталась «Волге», которая приобрела гоночный вид. Помимо экстремального дизайна тюнеры доработали двигатель. На четвертой строчке ТОП-7 разместил ГАЗ-24. Авто прекратили в купе-кабриолет. Стоит отметить, что данный тип кузова в России также не пользуется особой популярностью.

Пятое место занял ВАЗ-2102, который после эпатажного тюнинга превратился в лоурайдер в ярких цветах. За ним оказалась впечатляющая «Победа», которую переделали в модель первой половины ХХ века. Замыкает ТОП-7 эпатажных тюнингов советских автомобилей ВАЗ-2101 в спортивной модификации.