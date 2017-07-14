Ростовские чиновники закупают 23 иномарки на 64 млн рублей

Согласно информации, обнародованной на сайте госзакупок, Государственное унитарное автотранспортное предприятие Ростовской области, подконтрольное Ростовской областной администрации, намерено приобрести для служебных надобностей 23 иномарки. Для этих целей из бюджета выделили 64 000 000 рублей.

Из собственных средств ведомство выделит 50 000 000 рублей для закупки 20 иностранных автомобилей, каждый из которых стоит 2 500 000 рублей. Также выделят 14 000 000 рублей еще на три автомобиля. 20 автомобилей должны быть седанами с системой полного привода и мотором, генерирующим мощность не ниже 184 лошадиных сил. До первой «сотни» данные машины должны разгоняться за 8,6 секунды. Мотор в действие должен приводиться посредством 8-диапазонной АКПП. Под такие требования отлично подходит немецкий Mercedes-Benz E-Class.

За 4 700 000 рублей приобретут три полноприводных седана, оснащенных моторами с отдачей в 367 «лошадок», которые работают в тандеме с 8-ступенчатым «автоматом». Вероятно, это может быть корейский седан Genesis G90 2017 модельного года.